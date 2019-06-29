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РИА Новости

Японские Mitsui и JOGMEC вложат в "Арктик СПГ-2" три миллиарда долларов

Вчера, 15:22
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Группы двадцати". 29 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати. 29 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Инвестиции консорциума японских Mitsui и JOGMEC в проект "Арктик СПГ-2" составят почти 3 миллиарда долларов, сообщил президент России Владимир Путин.
"Основной сферой двустороннего взаимодействия является энергетика, компании из Японии участвуют в проекте "Сахалин-2". Только что подписано важное соглашение о присоединении японских партнеров: Mitsui и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам - к строительству "Арктик СПГ-2", в соответствии с которым инвестиции составят почти 3 миллиарда долларов", - сказал Путин по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
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В присутствии лидеров двух стран "Новатэк" и консорциум японских Mitsui и JOGMEC подписали договор купли-продажи доли в проекте "Арктик СПГ-2". Как сообщила пресс-служба российской компании, консорциум приобретает 10% в "Арктик СПГ-2", также компании будут на долгосрочной основе покупать ежегодно около 2 миллионов тонн сжиженного природного газа с проекта.
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НоватэкВладимир ПутинЯпонияЭкономика
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