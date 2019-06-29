Японские Mitsui и JOGMEC вложат в "Арктик СПГ-2" три миллиарда долларов

"Основной сферой двустороннего взаимодействия является энергетика, компании из Японии участвуют в проекте "Сахалин-2". Только что подписано важное соглашение о присоединении японских партнеров: Mitsui и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам - к строительству "Арктик СПГ-2", в соответствии с которым инвестиции составят почти 3 миллиарда долларов", - сказал Путин по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.