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РИА Новости

МИД рассказал о переговорах по отмене виз для жителей Сахалина и Хоккайдо

Вчера, 15:17
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ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Переговоры по российскому предложению о безвизовом режиме для жителей префектуры Хоккайдо и Сахалинской области между Россией и Японией продолжатся, сообщил замглавы МИД России Игорь Моргулов.
"Мы продолжим переговоры по российскому предложению о режиме свободного передвижения между жителями Сахалинской области и префектуры Хоккайдо", - заявил Моргулов журналистам, отвечая на вопрос о возможности безвизовых отношений по крайней мере для жителей островов.
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Он уточнил, что "эти переговоры сейчас официально не начаты". "Мы обсуждаем вопрос о создании такого режима ,и эта работа будет продолжена", - заверил замглавы МИД.
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ХоккайдоИгорь МоргуловМИД РФВ мире
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