Россия заявила о целесообразности продления сделки ОПЕК+ на девять месяцев

ОСАКА, 29 июн - РИА Новости. Россия считает целесообразным продлевать сделку ОПЕК+ на девять месяцев, то есть до 1 апреля 2020 года, поскольку выходить из нее в зимний период будет трудно - спрос сезонно падает, сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.

"Мы обсудим это 1-2 июля. Но нам кажется более целесообразным пройти зимний период также в рамках соглашения, то есть ближе быть, наверное, к девяти месяцам, потому что в зимний период трудно выходить из сделки, когда падает спрос, а в летний период спрос повышается. Поэтому, скорее всего, более целесообразно продлевать сделку на девять месяцев", - сказал Новак, отвечая на вопрос, на какой период с точки зрения России целесообразно продлять сделку.

Ранее в субботу президент России Владимир Путин, говоря об итогах своей встречи с наследным принцем Саудовской Аравии, сообщил, что две страны согласовали единую позицию по будущему сделки ОПЕК+ и будут выступать за ее продление с текущим объемом сокращения добычи нефти. По словам российского лидера, соглашение может быть продлено на полгода или девять месяцев.

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+, в том числе возможность его продления на второе полугодие 2019 года, будет определена на встречах всех участников альянса 1-2 июля в Вене.