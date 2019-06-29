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РИА Новости

Россия заявила о целесообразности продления сделки ОПЕК+ на девять месяцев

Вчера, 15:13
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
ОСАКА, 29 июн - РИА Новости. Россия считает целесообразным продлевать сделку ОПЕК+ на девять месяцев, то есть до 1 апреля 2020 года, поскольку выходить из нее в зимний период будет трудно - спрос сезонно падает, сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.
"Мы обсудим это 1-2 июля. Но нам кажется более целесообразным пройти зимний период также в рамках соглашения, то есть ближе быть, наверное, к девяти месяцам, потому что в зимний период трудно выходить из сделки, когда падает спрос, а в летний период спрос повышается. Поэтому, скорее всего, более целесообразно продлевать сделку на девять месяцев", - сказал Новак, отвечая на вопрос, на какой период с точки зрения России целесообразно продлять сделку.
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Ранее в субботу президент России Владимир Путин, говоря об итогах своей встречи с наследным принцем Саудовской Аравии, сообщил, что две страны согласовали единую позицию по будущему сделки ОПЕК+ и будут выступать за ее продление с текущим объемом сокращения добычи нефти. По словам российского лидера, соглашение может быть продлено на полгода или девять месяцев.
Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+, в том числе возможность его продления на второе полугодие 2019 года, будет определена на встречах всех участников альянса 1-2 июля в Вене.
Новак подчеркнул, что в любом случае решение будет приниматься после обсуждения со всеми странами участницами сделки, будут рассмотрены все варианты.
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Александр НовакОПЕКРоссияЭкономика
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