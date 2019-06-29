Трюдо обсудил с Си Цзиньпином ситуацию с задержанными канадцами

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита лидеров G20 в Японии ситуацию с двумя канадцами, задержанными на китайской территории, сообщает телеканал Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита лидеров G20 в Японии ситуацию с двумя канадцами, задержанными на китайской территории, сообщает телеканал CBC

"Думаю, важно, что у меня была возможность обсудить этот вопрос один на один с Си Цзиньпином. Мы очень серьезно относимся к ситуации с двумя задержанными в Китае канадцами, важно, что мы обменялись мнениями", - сказал Трюдо журналистам на заключительной пресс-конференции в японской Осаке, где проходил саммит лидеров G20.

Премьер Канады и председатель КНР не проводили на полях саммита официальную встречу. Как сообщили в канцелярии премьера, имел место "конструктивный обмен информацией" между лидерами двух стран.

В середине мая МИД КНР подтвердил, что двое граждан Канады были арестованы по решению правоохранительных органов Китая по подозрению в разведывательной деятельности и краже информации, содержащей государственную тайну.