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РИА Новости

Трюдо обсудил с Си Цзиньпином ситуацию с задержанными канадцами

Вчера, 15:11
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита лидеров G20 в Японии ситуацию с двумя канадцами, задержанными на китайской территории, сообщает телеканал CBC.
"Думаю, важно, что у меня была возможность обсудить этот вопрос один на один с Си Цзиньпином. Мы очень серьезно относимся к ситуации с двумя задержанными в Китае канадцами, важно, что мы обменялись мнениями", - сказал Трюдо журналистам на заключительной пресс-конференции в японской Осаке, где проходил саммит лидеров G20.
Дамаск, Сирия. 18 сентября 2018
6 января, 12:33
В МИД Канады заявили о задержании в Сирии канадского гражданина
Премьер Канады и председатель КНР не проводили на полях саммита официальную встречу. Как сообщили в канцелярии премьера, имел место "конструктивный обмен информацией" между лидерами двух стран.
В середине мая МИД КНР подтвердил, что двое граждан Канады были арестованы по решению правоохранительных органов Китая по подозрению в разведывательной деятельности и краже информации, содержащей государственную тайну.
Ранее китайские власти оповестили посольство Канады о расследовании в отношении двух ее граждан, которые подозреваются в подрыве национальной безопасности Китая - Майкла Коврига и Майкла Спэйвора. Оба были задержаны. СМИ предполагали, что арест канадцев проведен в отместку за арест финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу.
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