Абэ отметил укрепление сотрудничества с Россией в борьбе с киберугрозами

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости, Ксения Нака. Доверительные отношения Японии и России укрепляются в области обеспечения безопасности, а также в области борьбы с наркотиками, киберугрозами и отмыванием денег, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ после двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Начиная со встречи в формате "2+2" в конце прошлого месяца развиваются отношения и обмены между оборонными ведомствами, службами безопасности на море и пограничными службами. В области обеспечения безопасности доверие между нашими странами укрепляется. Кроме того, Япония и Россия укрепляют сотрудничество в области таких нетрадиционных угроз как наркотики, киберугрозы и отмывание денег", - сказал японский премьер.