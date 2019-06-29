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РИА Новости

Абэ отметил укрепление сотрудничества с Россией в борьбе с киберугрозами

Вчера, 15:04
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии подписания совместных российско-японских документов по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Осаке. 29 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания совместных российско-японских документов по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Осаке. 29 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости, Ксения Нака. Доверительные отношения Японии и России укрепляются в области обеспечения безопасности, а также в области борьбы с наркотиками, киберугрозами и отмыванием денег, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ после двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Начиная со встречи в формате "2+2" в конце прошлого месяца развиваются отношения и обмены между оборонными ведомствами, службами безопасности на море и пограничными службами. В области обеспечения безопасности доверие между нашими странами укрепляется. Кроме того, Япония и Россия укрепляют сотрудничество в области таких нетрадиционных угроз как наркотики, киберугрозы и отмывание денег", - сказал японский премьер.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в Осаке. 29 июня 2019
Вчера, 14:12
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Двусторонние переговоры лидеров России и Японии состоялись на полях саммита стран "группы 20", который проходил в японском городе Осака.
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Синдзо АбэВладимир ПутинОсака (город)ЯпонияРоссияВ мире
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