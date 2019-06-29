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РИА Новости

Полиция задержала несколько человек за подделку подписей для выборов в МГД

Вчера, 13:51
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Полиция Москвы задержала несколько человек по подозрению в подделке подписей в пользу одного из кандидатов на выборы в Мосгордуму, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу Москве.
В полицию обратился мужчина, который сообщил, что в его квартире находятся посторонние.
"Было установлено, что в квартире находились граждане, которые осуществляли подделку подписей граждан для регистрации кандидата в депутаты Московской городской думы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полиция изъяла все документы у задержанных, проводится проверка.
Ранее глава штаба Навального Леонид Волков опубликовал в Twitter пост, в котором утверждал, что его соратники обнаружили в Москве офис, в котором "рисуют" подписи за кандидатов в депутаты Мосгордумы. Среди кандидатов, в пользу которых якобы это делалось, Волков назвал члена партии "Яблоко" Сергея Митрохина, актёра Андрея Соколова и других.
В свою очередь Митрохин сообщил РИА Новости, что считает, что заявление штаба Навального о подделке подписей избирателей на выборах в Мосгордуму говорит о большом интересе к нему, он не исключил, что эти же самые люди и могли стоять за фабрикацией. Соколов в ответ на обвинения заявил РИА Новости, что собрал их достаточно для регистрации и ему незачем заниматься их фальсификацией.
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