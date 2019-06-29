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РИА Новости

В Приангарье загорелся заказник

Вчера, 13:47
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ИРКУТСК, 29 июн – РИА Новости. Пожар на площади 25 гектаров возник в Иркутской области в заказнике Туколонь, по делу о санитарной рубке в котором арестован региональный министр, в лесничестве подозревают поджог, сообщает правительство региона.
Ранее по делу о незаконной санитарной рубке леса в заказнике был задержан министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда. Министр обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он, зная об отсутствии оснований для сплошной санитарной рубки, не принял мер к расторжению договоров купли-продажи лесных насаждений и к прекращению вырубок. Кировский районный суд Иркутска избрал региональному министру лесного комплекса меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.
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Пожар в заказнике Туколонь был обнаружен 29 июня летчиком-наблюдателем на площади 0,5 гектара. Повторный полет был совершен с группой парашютистов.
"Обнаружено, что в условиях отсутствия ветра пожар увеличился по площади в 50 раз – до 25 га. На кромку возгорания двумя рейсами самолета Ан-2 были доставлены 10 парашютистов иркутской авиалесоохраны", - говорится в сообщении.
Уточняется, что при обнаружении пожара летчик-наблюдатель заметил неподалеку от очага людей и моторную лодку на берегу. Сотрудники лесничества заявили в полицию о возможном умышленном поджоге, так как самостоятельно при отсутствии ветра возгорание за короткое время не могло увеличиться в 50 раз.
Сейчас в заказник на лодке направились егеря и лесничий Казачинско-Ленского лесничества для оценки ситуации.
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