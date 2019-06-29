Путин и Абэ отметили продвижение в развитии отношений России и Японии

"Сегодня мы наблюдаем положительную тенденцию в японо-российских отношениях во всех областях. Мы только что участвовали в церемонии завершения проведенных впервые в истории японо-российских перекрестных годов и благодаря этим годам мы успешно укрепили, расширили и активизировали обмены между народами двух стран", - заявил Абэ в ходе переговоров с президентом РФ в субботу.