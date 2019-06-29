Эксперт: США понимают, что Индия будет все равно сотрудничать с Россией

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Бишкеке с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Бишкеке с президентом РФ Владимиром Путиным

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты все больше убеждаются в бессмысленности попыток заставить Индию отказаться от военно-технического сотрудничества с РФ, в том числе путем санкционного давления, заявила РИА Новости политолог, сотрудница исследовательского центра Observer Research Foundation Аарши Тирки.

"Подводя итог прошедшим в Осаке переговорам между лидерами США и Индии Дональдом Трампом и Нарендрой Моди, можно сказать, что, безусловно, они были полезными. Эта встреча может помочь сторонам смягчить напряженность, которая возникла в отношениях между нашими странами на фоне угроз Вашингтона ввести санкции против Индии. В том числе - за сотрудничество с Ираном и Россией", - сказала Тирки по завершении саммита "большой двадцатки" в японской Осаке.

Как сообщил ранее первый замглавы индийского МИД Виджай Гокхале, на прошедшей 28 июня встрече Трамп и Моди обсудили ряд вопросов двухстороннего и международного значения, в том числе ситуацию с Ираном, торговое и оборонное сотрудничество, а также внедрение технологий 5G (сетей пятого поколения). Вопрос о судьбе зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф", которые Индия планирует получить от России, несмотря на грозящие ей санкции со стороны США, не обсуждался, сообщил дипломат.

"Думаю, Соединенные Штаты все больше понимают, что не смогут заставить Индию отказаться от давней истории военно-технического сотрудничества с Россией, которую Нью-Дели рассматривает как одного из важнейших партнеров. Очевидно, что угрозы санкционного давления не возымели успеха, и Вашингтону придется изменить свою стратегию переговоров", - отметила политолог.

В начале октября 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку Нью-Дели комплексов С-400. Приобретение пяти полков новейших зенитных ракетных систем обойдется в 5,43 миллиарда долларов. Россия наряду с США и Израилем на сегодняшний день является ключевым партнером Индии в сфере ВТС.