Москва и Эр-Рияд подтвердили цель обеспечивать стабильность рынка нефти

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России и наследный принц Саудовской Аравии на переговорах в рамках саммита G20 подтвердили нацеленность обеих стран на обеспечение стабильности мирового нефтяного рынка, а в текущих условиях ключом для этого является координация производителей по объемам поставок, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Итоги переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца, министра обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммеда бен Сальмана аль Сауда еще раз подтверждают ориентацию наших стран на обеспечение стабильности мирового нефтяного рынка, а также высокую степень взаимопонимания", - сказал Новак.

"При текущем уровне неопределенности на мировом рынке скоординированные действия производителей нефти по обеспечению последовательных и достаточных поставок нефти на рынок являются ключевым фактором для обеспечения стабильности рынка", - добавил российский министр.

Ранее в субботу Путин, говоря об итогах своей встречи с наследным принцем Саудовской Аравии, сообщил, что две страны согласовали единую позицию по будущему сделки ОПЕК+ и будут выступать за ее продление с текущим объемом сокращения добычи нефти. По словам российского лидера, соглашение может быть продлено на полгода или девять месяцев.