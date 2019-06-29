Мэй простилась с последним в карьере премьера саммитом G20

ЛОНДОН, 29 июн – РИА Новости, Мария Табак. Тереза Мэй простилась с саммитом G20 - последним в ее карьере премьер-министра Великобритании - выразив уверенность в том, что Соединенное Королевство останется и впредь страной, открытой для международного сотрудничества и компромиссов.

"Это мой последний саммит G20 в качестве премьер-министра Великобритании. Мы всегда понимали, что наш успех как страны зависит от сотрудничества с другими странами и отношениями, которые мы строим. И я не сомневаюсь, что Великобритания сохранит тот же дух международного сотрудничества и компромисса, который долгое время характеризует наши отношения с остальным миром", - сказала Мэй на пресс-конференции после саммита.

Она рассказала, в частности, что Великобритания готова к улучшению отношений с Россией, но это зависит от российских властей. "Вчера я сказала президенту Путину, что нормализация наших двусторонних отношений возможна, только если Россия прекратит безответственную деятельность, угрожающую Великобритании и ее союзникам, примером которой является использование смертоносного нервно-паралитического вещества на улицах Солсбери", - сказала премьер.

Также Мэй подчеркнула, что единственный способ прекращения конфликта в Йемене – это политическое урегулирование, о чем она и сказала наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману и генсеку ООН Антониу Гутеррешу. Британский премьер также заявила о важности урегулирования ситуации вокруг Ирана и необходимости сохранения иранского ядерного соглашения.