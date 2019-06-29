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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Мэй простилась с последним в карьере премьера саммитом G20

Вчера, 12:06
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЛОНДОН, 29 июн – РИА Новости, Мария Табак. Тереза Мэй простилась с саммитом G20 - последним в ее карьере премьер-министра Великобритании - выразив уверенность в том, что Соединенное Королевство останется и впредь страной, открытой для международного сотрудничества и компромиссов.
"Это мой последний саммит G20 в качестве премьер-министра Великобритании. Мы всегда понимали, что наш успех как страны зависит от сотрудничества с другими странами и отношениями, которые мы строим. И я не сомневаюсь, что Великобритания сохранит тот же дух международного сотрудничества и компромисса, который долгое время характеризует наши отношения с остальным миром", - сказала Мэй на пресс-конференции после саммита.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
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Она рассказала, в частности, что Великобритания готова к улучшению отношений с Россией, но это зависит от российских властей. "Вчера я сказала президенту Путину, что нормализация наших двусторонних отношений возможна, только если Россия прекратит безответственную деятельность, угрожающую Великобритании и ее союзникам, примером которой является использование смертоносного нервно-паралитического вещества на улицах Солсбери", - сказала премьер.
Также Мэй подчеркнула, что единственный способ прекращения конфликта в Йемене – это политическое урегулирование, о чем она и сказала наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману и генсеку ООН Антониу Гутеррешу. Британский премьер также заявила о важности урегулирования ситуации вокруг Ирана и необходимости сохранения иранского ядерного соглашения.
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На вопрос о том, согласится ли она войти в будущем в правительство, Мэй ничего не ответила, лишь улыбнулась и отрицательно покачала головой. Обычно бывшие премьеры в состав правительств не входят.
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Саммит G20 в ОсакеТереза МэйВеликобританияСаммит G20В мире
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