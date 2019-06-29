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РИА Новости

Трамп отказался сообщить, как США ответят на нарушения Ираном СВПД

Вчера, 11:36
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония.
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония.
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония.
ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался сообщить, каким будет ответ Вашингтона, если Тегеран нарушит обязательства по обогащению урана, закрепленные в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).
"Вы увидите. Это все, что я могу сказать. Мы не можем позволить Ирану получить ядерное оружие", - сказал Трамп по итогам саммита G20 в японской Осаке, отвечая на вопрос, как будет действовать Вашингтон, если Иран нарушит обязательства по обогащению урана.
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В годовщину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий, подписанного Ираном и единогласно одобренного Совбезом ООН, Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить проблемы, в том числе обеспечить экономические интересы Тегерана, предусмотренные соглашением. В этой связи Иран дал этим странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие проблемы.
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Санкции США против ИранаВашингтон 6 августа возобновил санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробнее о мерах, принятых Дональдам Трампом, - в инфографике Ria.ru.
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