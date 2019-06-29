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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 1,8 тысячи беженцев

Вчера, 11:35
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Более 1,8 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1832 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 504 человека (женщин – 152, детей – 257), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1328 человек (женщин – 398, детей – 677)", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что за прошедшие сутки российской стороной (фондом имени Ахмата Кадырова) в Алеппо проведена одна гуманитарная акция, в ходе которой нуждающимся жителям САР выданы 13 продовольственных наборов общим весом свыше 0,2 тонны.
По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения Вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,1 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 31 взрывоопасный предмет.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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