Кузбасс готов принять на отдых 140 детей из подтопленного Приангарья

"Мы же соседи, друзья… По программе оздоровления мы готовы принять или 30 семей, или, если отдельно дети, 140 детей (школьного возраста – ред.), они будут размещены за городом, в курортных территориях. Мы все расходы берем на себя, проживание, питание. Если это не по программе оздоровления, то можем взять гораздо больше", – сказал Цивилев, слова которого передает администрация региона.