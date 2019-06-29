Кузбасс готов принять на отдых 140 детей из подтопленного Приангарья

КЕМЕРОВО, 29 июн – РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев предложил помочь жителям Иркутской области, пострадавшим от паводка: регион готов принять на отдых 140 детей.
Глава Кемеровской области пообщался по телефону с иркутским губернатором Сергеем Левченко.
"Мы же соседи, друзья… По программе оздоровления мы готовы принять или 30 семей, или, если отдельно дети, 140 детей (школьного возраста – ред.), они будут размещены за городом, в курортных территориях. Мы все расходы берем на себя, проживание, питание. Если это не по программе оздоровления, то можем взять гораздо больше", – сказал Цивилев, слова которого передает администрация региона.
Левченко отметил, что в ближайшее время власти Иркутской области проработают вопрос и составят списки семей, которые могут быть направлены на отдых в Кузбасс.
В администрации Кузбасса пояснили, что санаторно-курортный отдых детей из Иркутской области будет организован на базах губернаторских образовательных учреждений.