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РИА Новости

Кузбасс готов принять на отдых 140 детей из подтопленного Приангарья

Вчера, 11:33
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанкРежим ЧС ввели в Иркутской области из-за сложной паводковой ситуации
Режим ЧС ввели в Иркутской области из-за сложной паводковой ситуации
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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КЕМЕРОВО, 29 июн – РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев предложил помочь жителям Иркутской области, пострадавшим от паводка: регион готов принять на отдых 140 детей.
Глава Кемеровской области пообщался по телефону с иркутским губернатором Сергеем Левченко.
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"Мы же соседи, друзья… По программе оздоровления мы готовы принять или 30 семей, или, если отдельно дети, 140 детей (школьного возраста – ред.), они будут размещены за городом, в курортных территориях. Мы все расходы берем на себя, проживание, питание. Если это не по программе оздоровления, то можем взять гораздо больше", – сказал Цивилев, слова которого передает администрация региона.
Левченко отметил, что в ближайшее время власти Иркутской области проработают вопрос и составят списки семей, которые могут быть направлены на отдых в Кузбасс.
В администрации Кузбасса пояснили, что санаторно-курортный отдых детей из Иркутской области будет организован на базах губернаторских образовательных учреждений.
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