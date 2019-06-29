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РИА Новости

Силовики 28 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Вчера, 11:30
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские силовики 28 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, ранения получили два мирных жителя, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявляли о 33 нарушениях режима прекращения огня.
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"Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило – 28 раз... В результате обстрелов осколочные ранения получили мужчина и женщина", - сказал представитель ведомства.
В СЦКК добавили, что силовики выпустили по ДНР 203 мины и снаряда различного калибра. При обстрелах также использовались гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы 13 населенных пунктов, повреждено четыре дома.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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