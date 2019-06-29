Силовики 28 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские силовики 28 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, ранения получили два мирных жителя, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявляли о 33 нарушениях режима прекращения огня.

"Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило – 28 раз... В результате обстрелов осколочные ранения получили мужчина и женщина", - сказал представитель ведомства.