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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Путин объяснил, зачем провел встречу с Терезой Мэй

Вчера, 11:28
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© РИА Новости / Илья ПиталевПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
© РИА Новости / Илья Питалев
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что его встреча с премьер-министром Британии Терезой Мэй была нужна, несмотря на ее уход с поста, так как даже маленький шаг в нужном направлении не проходит даром.
Путин и Мэй встретились в пятницу на полях саммита G20 в японской Осаке.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати
Вчера, 11:06
Путин связал интерес Мэй к теме Скрипалей со своим интервью FT
"Нужна (была встреча – ред.) или не нужна? Мне кажется, что нужна. Она уходит, да, но она сегодня действующий глава правительства, во-первых, а во-вторых, даже пускай маленький шаг в нужном направлении, он всегда даром не проходит", - сказал Путин на итоговой пресс-конференции.
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Саммит G20 в ОсакеТереза МэйВладимир ПутинВ мире
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