Путин объяснил, зачем провел встречу с Терезой Мэй

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что его встреча с премьер-министром Британии Терезой Мэй была нужна, несмотря на ее уход с поста, так как даже маленький шаг в нужном направлении не проходит даром.

"Нужна (была встреча – ред.) или не нужна? Мне кажется, что нужна. Она уходит, да, но она сегодня действующий глава правительства, во-первых, а во-вторых, даже пускай маленький шаг в нужном направлении, он всегда даром не проходит", - сказал Путин на итоговой пресс-конференции.