Россия будет зеркально действовать на международной арене, заявил Путин

"У нас и не было намерения совершать никаких агрессивных действий в отношении кого бы то ни было. Это иллюзия, это стремление выдать желаемое за действительное, а желаемое - для того, чтобы иметь какого-то внешнего противника, наличие которого позволяет решать внутриполитические вопросы. У нас нет никаких агрессивных намерений в отношении кого бы то ни было",- сказал Путин на итоговой пресс-конференции, комментируя слова Мэй в адрес России.