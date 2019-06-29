Россия будет зеркально действовать на международной арене, заявил Путин

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Россия никогда не имела намерений совершать агрессивные действия в отношении какой-либо страны, однако она всегда будет действовать в отношении своих зарубежных партнеров зеркально, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что на встрече с премьер-министром Британии Терезой Мэй он сообщил ей позицию России по проблемам, которые осложняют отношения двух стран.
Российский лидер Владимир Путин и британский премьер Тереза Мэй встретились в пятницу на полях саммита G20 в японской Осаке. После встречи офис британского премьера распространил заявление, в котором сообщалось, что Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений между странами до тех пор, пока Россия не прекратит "враждебные вмешательства" в дела других стран, дезинформацию и кибератаки.
"У нас и не было намерения совершать никаких агрессивных действий в отношении кого бы то ни было. Это иллюзия, это стремление выдать желаемое за действительное, а желаемое - для того, чтобы иметь какого-то внешнего противника, наличие которого позволяет решать внутриполитические вопросы. У нас нет никаких агрессивных намерений в отношении кого бы то ни было",- сказал Путин на итоговой пресс-конференции, комментируя слова Мэй в адрес России.
По словам российского лидера, Мэй в ходе встречи "высказала свою позицию в достаточно жесткой форме". "Я сообщил ей позицию РФ по ряду проблем, которые являются раздражителями в наших отношениях", - сказал Путин.
"Действия России в отношении наших зарубежных партнеров всегда будут зеркальными - как к нам относятся, так и мы будем ко всем относиться. Хочу, чтобы все это запомнили", - подчеркнул президент РФ.