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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Россия будет зеркально действовать на международной арене, заявил Путин

Вчера, 11:22
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© РИА Новости / Илья ПиталевПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Группы двадцати".
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати.
© РИА Новости / Илья Питалев
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Группы двадцати".
ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Россия никогда не имела намерений совершать агрессивные действия в отношении какой-либо страны, однако она всегда будет действовать в отношении своих зарубежных партнеров зеркально, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что на встрече с премьер-министром Британии Терезой Мэй он сообщил ей позицию России по проблемам, которые осложняют отношения двух стран.
Российский лидер Владимир Путин и британский премьер Тереза Мэй встретились в пятницу на полях саммита G20 в японской Осаке. После встречи офис британского премьера распространил заявление, в котором сообщалось, что Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений между странами до тех пор, пока Россия не прекратит "враждебные вмешательства" в дела других стран, дезинформацию и кибератаки.
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"У нас и не было намерения совершать никаких агрессивных действий в отношении кого бы то ни было. Это иллюзия, это стремление выдать желаемое за действительное, а желаемое - для того, чтобы иметь какого-то внешнего противника, наличие которого позволяет решать внутриполитические вопросы. У нас нет никаких агрессивных намерений в отношении кого бы то ни было",- сказал Путин на итоговой пресс-конференции, комментируя слова Мэй в адрес России.
По словам российского лидера, Мэй в ходе встречи "высказала свою позицию в достаточно жесткой форме". "Я сообщил ей позицию РФ по ряду проблем, которые являются раздражителями в наших отношениях", - сказал Путин.
"Действия России в отношении наших зарубежных партнеров всегда будут зеркальными - как к нам относятся, так и мы будем ко всем относиться. Хочу, чтобы все это запомнили", - подчеркнул президент РФ.
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Саммит G20 в ОсакеТереза МэйВладимир ПутинВ мире
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