Ряд стран G20 выразили озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке

ОСАКА (Япония), 29 июн – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в Осаке саммита G20, что многие страны выражали озабоченность ситуацией вокруг Ирана и что Токио намерен при поддержке международного сообщества прилагать усилия для снижения напряженности в Ближневосточном регионе.

"Напряженность на Ближнем Востоке растет. Выражалась озабоченность нападением на суда в Оманском заливе, а также инцидентом со сбитым дроном. Различные страны продолжают свои усилия для снижения напряженности в регионе", - подчеркнул Абэ.

Японский премьер также напомнил, что недавно посетил Иран с визитом и встретился с иранскими верховным лидером и президентом.