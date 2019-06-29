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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Ряд стран G20 выразили озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке

Вчера, 11:22
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ на саммите глав делегаций государств – участников "Группы двадцати". 28 июня 2019
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на саммите глав делегаций государств – участников Группы двадцати. 28 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ОСАКА (Япония), 29 июн – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в Осаке саммита G20, что многие страны выражали озабоченность ситуацией вокруг Ирана и что Токио намерен при поддержке международного сообщества прилагать усилия для снижения напряженности в Ближневосточном регионе.
"Напряженность на Ближнем Востоке растет. Выражалась озабоченность нападением на суда в Оманском заливе, а также инцидентом со сбитым дроном. Различные страны продолжают свои усилия для снижения напряженности в регионе", - подчеркнул Абэ.
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Японский премьер также напомнил, что недавно посетил Иран с визитом и встретился с иранскими верховным лидером и президентом.
"При сотрудничестве с международным сообществом я бы хотел приложить все усилия по снижению напряженности на Ближнем Востоке", - добавил он.
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Саммит G20 в ОсакеСиндзо АбэЯпонияСаммит G20В мире
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