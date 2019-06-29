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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Путин прокомментировал вопрос о приезде мировых лидеров на юбилей Победы

Вчера, 11:19
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Группы двадцати". 29 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати. 29 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о приезде мировых лидеров в Россию на 75-летие победы в Великой Отечественной войне, заявил, что это их дело, приезжать или нет, а дело российской стороны - пригласить.
"Приедут или не приедут - это не наш вопрос. Наш вопрос - пригласить. Мы с уважением относимся к нашим партнерам, мы всегда подчеркиваем роль и значение наших союзников во времена борьбы с нацизмом... Поэтому мы будем рады, если приглашение будет принято. Если нет - это не критично. Мы эту дату отметим достойно в любом случае ", - заявил он на пресс-конференции на полях саммита G20 в Осаке.
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Путин также отметил, что в Москве считают предстоящую дату важнейшим событием. "Хотя бы потому, что, не забывая события подобного рода, мы должны сделать все, чтобы подобное не повторилось. Если мы придадим это забвению, то угроза возобновления масштабных конфликтов будет возрастать", - заявил он.
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Саммит G20 в ОсакеВладимир ПутинЯпонияРоссияВ мире
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