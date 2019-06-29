Путин прокомментировал вопрос о приезде мировых лидеров на юбилей Победы

"Приедут или не приедут - это не наш вопрос. Наш вопрос - пригласить. Мы с уважением относимся к нашим партнерам, мы всегда подчеркиваем роль и значение наших союзников во времена борьбы с нацизмом... Поэтому мы будем рады, если приглашение будет принято. Если нет - это не критично. Мы эту дату отметим достойно в любом случае ", - заявил он на пресс-конференции на полях саммита G20 в Осаке.