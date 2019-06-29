Работа с Турцией по Сирии идет в ежедневном режиме, заявил Путин

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Работа с Турцией по Сирии идёт в ежедневном режиме, и взаимодействие более плотное, чем с США, заявил в воскресенье президент России Владимир Путин.

"Что касается наших турецких партеров и друзей, в принципе, работаем с ними в ежедневном режиме, ещё гораздо более плотно, чем с американцами", - заявил он на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке.

"Мы знаем обо всех происходящих там событиях и вместе их стараемся отслеживать. Мы обсуждали в том числе и эту проблему, но есть детали, о которых вряд ли нужно говорить сегодня на пресс-конференции. Но ситуация под контролем", - добавил он.