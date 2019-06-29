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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Работа с Турцией по Сирии идет в ежедневном режиме, заявил Путин

Вчера, 11:10
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© РИА Новости / Илья ПиталевПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Группы двадцати". 29 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати. 29 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Работа с Турцией по Сирии идёт в ежедневном режиме, и взаимодействие более плотное, чем с США, заявил в воскресенье президент России Владимир Путин.
"Что касается наших турецких партеров и друзей, в принципе, работаем с ними в ежедневном режиме, ещё гораздо более плотно, чем с американцами", - заявил он на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати
Вчера, 11:02
Путин рассказал о сотрудничестве с США по Сирии
"Мы знаем обо всех происходящих там событиях и вместе их стараемся отслеживать. Мы обсуждали в том числе и эту проблему, но есть детали, о которых вряд ли нужно говорить сегодня на пресс-конференции. Но ситуация под контролем", - добавил он.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Россия, Турция и Иран являются гарантами перемирия в этой стране.
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Саммит G20 в ОсакеВладимир ПутинТурцияСирияРоссияВ мире
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