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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Путин связал интерес Мэй к теме Скрипалей со своим интервью FT

Вчера, 11:06
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Группы двадцати"
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Группы двадцати"
ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что интерес британского премьер-министра Терезы Мэй к вопросу отравления Скрипалей был спровоцирован интервью российского президента британской газете FT, ее позиция была жесткой.
Путин и Мэй встретились в пятницу на полях саммита G20 в японской Осаке. После встречи офис британского премьера распространил заявление о том, что Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений между странами до тех пор, пока Россия не прекратит "враждебные вмешательства" в дела других стран, дезинформацию и кибератаки.
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"Действительно, премьер-министр ставила вопросы по господину Скрипалю, они возникли в связи с тем, что ваши коллеги из FT сами подняли снова этот вопрос, и вынужден был на него отвечать. Но это спровоцировало и возврат к этой теме. Но, действительно, премьер-министр настроена так, очень жестко по этому вопросу, и мы поговорили на эту тему, выяснили свои позиции по этой проблеме. Но все-таки думаю, что здравый смысл должен восторжествовать", - сказал Путин.
Ранее президент отметил в интервью FT, что "возня" вокруг шпионов и контршпионов не стоит межгосударственных отношений, Сергей Скрипаль был наказан до инцидента в Солсбери, никакого интереса для России он собой уже не представлял.
Президент РФ Владимир Путин во время интервью журналистам газеты Financial Times. 27 июня 2019
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Отношения РФ и Британии в 2018 году резко ухудшились. В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. После инцидента в Солсбери Лондон выслал 23 российских дипломата. О высылке российских дипломатов следом объявили еще ряд стран. Россия приняла ответные меры.
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Саммит G20 в ОсакеТереза МэйВладимир ПутинВеликобританияВ мире
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