Путин связал интерес Мэй к теме Скрипалей со своим интервью FT

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что интерес британского премьер-министра Терезы Мэй к вопросу отравления Скрипалей был спровоцирован интервью российского президента британской газете FT, ее позиция была жесткой.

Путин и Мэй встретились в пятницу на полях саммита G20 в японской Осаке. После встречи офис британского премьера распространил заявление о том, что Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений между странами до тех пор, пока Россия не прекратит "враждебные вмешательства" в дела других стран, дезинформацию и кибератаки.

"Действительно, премьер-министр ставила вопросы по господину Скрипалю, они возникли в связи с тем, что ваши коллеги из FT сами подняли снова этот вопрос, и вынужден был на него отвечать. Но это спровоцировало и возврат к этой теме. Но, действительно, премьер-министр настроена так, очень жестко по этому вопросу, и мы поговорили на эту тему, выяснили свои позиции по этой проблеме. Но все-таки думаю, что здравый смысл должен восторжествовать", - сказал Путин.

Ранее президент отметил в интервью FT, что "возня" вокруг шпионов и контршпионов не стоит межгосударственных отношений, Сергей Скрипаль был наказан до инцидента в Солсбери, никакого интереса для России он собой уже не представлял.