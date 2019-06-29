Путин призвал Британию восстановить полноформатные отношения

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. России и Великобритании нужно восстанавливать полноформатные отношения, сообщил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о встрече с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, обсуждавшей на встрече тему отравления Сергея Скрипаля, в котором Британия винит Москву.
"Что касается этой встречи, то да, действительно, премьер-министр ставила вопрос по господину (Сергею) Скрипалю. Они возникли в связи с тем, что ваши коллеги из Financial Times сами подняли снова этот вопрос, и я вынужден был на него отвечать, но это спровоцировало и возврат к этой теме. Действительно, премьер-министр настроена так очень жестко по этому вопросу", - сообщил Путин.
Он добавил, что они поговорили на эту тему и выяснили свои позиции по этой проблеме.
"Но все-таки, думаю, что здравый смысл должен восторжествовать. Я убеждён просто, что нам нужно восстанавливать отношения полноформатные. Об этом говорили и представители бизнеса Великобритании, с которыми я встречался совсем недавно в Москве", - продолжил президент России.
Глава государства отметил, что ни одна из британских фирм с российского рынка не ушла, не уходит и не собирается уходить, хочет развивать сотрудничество.
"Поэтому задача политиков, как минимум заключается в том, чтобы не мешать развитию нормальной ситуации, но а лучше поддержать эти позитивные тенденции. А нужна или не нужна (встреча с премьером Британии – ред.), мне кажется, что нужна, потому что, ну, она уходит, но она сегодня действующий глава правительства, во-первых, во-вторых, даже, пускай маленький шаг, но позитивного характера в нужном направлении всегда даром не проходит", - добавил Путин.