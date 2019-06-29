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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Путин призвал Британию восстановить полноформатные отношения

Вчера, 10:58
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Группы двадцати"
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Группы двадцати"
ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. России и Великобритании нужно восстанавливать полноформатные отношения, сообщил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о встрече с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, обсуждавшей на встрече тему отравления Сергея Скрипаля, в котором Британия винит Москву.
"Что касается этой встречи, то да, действительно, премьер-министр ставила вопрос по господину (Сергею) Скрипалю. Они возникли в связи с тем, что ваши коллеги из Financial Times сами подняли снова этот вопрос, и я вынужден был на него отвечать, но это спровоцировало и возврат к этой теме. Действительно, премьер-министр настроена так очень жестко по этому вопросу", - сообщил Путин.
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
28 июня, 23:40
Встречи с Трампом, Макроном и Мэй. Первый день Путина на G20
Он добавил, что они поговорили на эту тему и выяснили свои позиции по этой проблеме.
"Но все-таки, думаю, что здравый смысл должен восторжествовать. Я убеждён просто, что нам нужно восстанавливать отношения полноформатные. Об этом говорили и представители бизнеса Великобритании, с которыми я встречался совсем недавно в Москве", - продолжил президент России.
Глава государства отметил, что ни одна из британских фирм с российского рынка не ушла, не уходит и не собирается уходить, хочет развивать сотрудничество.
"Поэтому задача политиков, как минимум заключается в том, чтобы не мешать развитию нормальной ситуации, но а лучше поддержать эти позитивные тенденции. А нужна или не нужна (встреча с премьером Британии – ред.), мне кажется, что нужна, потому что, ну, она уходит, но она сегодня действующий глава правительства, во-первых, во-вторых, даже, пускай маленький шаг, но позитивного характера в нужном направлении всегда даром не проходит", - добавил Путин.
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Саммит G20 в ОсакеТереза МэйВладимир ПутинВеликобританияРоссияВ мире
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