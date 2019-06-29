Путин призвал Британию восстановить полноформатные отношения

"Что касается этой встречи, то да, действительно, премьер-министр ставила вопрос по господину (Сергею) Скрипалю. Они возникли в связи с тем, что ваши коллеги из Financial Times сами подняли снова этот вопрос, и я вынужден был на него отвечать, но это спровоцировало и возврат к этой теме. Действительно, премьер-министр настроена так очень жестко по этому вопросу", - сообщил Путин.