Москва и Эр-Рияд выступили за продление сделки ОПЕК+ в текущих объемах

"Что касается сегодняшней встречи с наследным принцем - да, действительно мы обсуждали возможность продления наших договоренностей с ОПЕК по поводу сокращения добычи. Хочу вас проинформировать - это, наверное, для рынка имеет значение определенное - мы договорились. Мы продлим наши договоренности, во всяком случае мы будем поддерживать продление договоренностей - как Россия, так и Саудовская Аравия", - сказал Путин, отвечая на вопрос об итогах встречи с наследным принцем Саудовской Аравии в рамках G20 в Осаке.

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+, в том числе возможность его продления на второе полугодие 2019 года, будет определена на встречах всех участников альянса 1-2 июля в Вене.