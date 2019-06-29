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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Москва и Эр-Рияд выступили за продление сделки ОПЕК+ в текущих объемах

Вчера, 10:52
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© REUTERS / Pool/Yuri KadobnovПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Группы двадцати". 29 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати. 29 июня 2019
© REUTERS / Pool/Yuri Kadobnov
ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия согласовали единую позицию по будущему сделки ОПЕК+ и будут выступать за ее продление с текущим объемом сокращения добычи нефти, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции.
"Что касается сегодняшней встречи с наследным принцем - да, действительно мы обсуждали возможность продления наших договоренностей с ОПЕК по поводу сокращения добычи. Хочу вас проинформировать - это, наверное, для рынка имеет значение определенное - мы договорились. Мы продлим наши договоренности, во всяком случае мы будем поддерживать продление договоренностей - как Россия, так и Саудовская Аравия", - сказал Путин, отвечая на вопрос об итогах встречи с наследным принцем Саудовской Аравии в рамках G20 в Осаке.
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"Кстати, в объемах, которые были согласованы раньше", - уточнил президент РФ.
Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей. Дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+, в том числе возможность его продления на второе полугодие 2019 года, будет определена на встречах всех участников альянса 1-2 июля в Вене.
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Саммит G20 в ОсакеВладимир ПутинСаудовская АравияРоссияЭкономика
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