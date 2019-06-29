Путин призвал не останавливать полноформатные отношения России и Британии

"Думаю, что здравый смысл должен восторжествовать. Я убежден просто, что нужно восстанавливать отношения полноформатные, об этом говорили и представители бизнеса Великобритании, с которыми я встречался совсем недавно в Москве. Ни одна из британских фирм с российского рынка не ушла, и не собирается уходить... Поэтому задача политиков как минимум заключается в том, чтобы не мешать развитию нормальных ситуаций. Ну а лучше - поддержать эти позитивные тенденции", - сказал Путин на итоговой пресс-конференции.