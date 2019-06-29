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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Путин призвал не останавливать полноформатные отношения России и Британии

Вчера, 10:49
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Группы двадцати". 29 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати. 29 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о своей о встрече с премьером Великобритании Терезой Мэй, заявил, что не нужно останавливать полноформатные отношения РФ и Великобритании из-за дела Скрипалей.
Путин и Мэй встретились в пятницу на полях саммита G20 в японской Осаке. После встречи офис британского премьера распространил заявление, в котором сообщалось, что Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений между странами до тех пор, пока Россия не прекратит "враждебные вмешательства" в дела других стран, дезинформацию и кибератаки.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
28 июня, 14:10
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"Думаю, что здравый смысл должен восторжествовать. Я убежден просто, что нужно восстанавливать отношения полноформатные, об этом говорили и представители бизнеса Великобритании, с которыми я встречался совсем недавно в Москве. Ни одна из британских фирм с российского рынка не ушла, и не собирается уходить... Поэтому задача политиков как минимум заключается в том, чтобы не мешать развитию нормальных ситуаций. Ну а лучше - поддержать эти позитивные тенденции", - сказал Путин на итоговой пресс-конференции.
Отношения РФ и Британии в 2018 году резко ухудшились. В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. После инцидента в Солсбери Лондон выслал 23 российских дипломата. О высылке российских дипломатов следом объявили еще ряд стран. Россия приняла ответные меры.
Флаг Великобритании у здания посольства в Москве
28 июня, 04:49
Межгосударственные отношения России и Великобритании
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Саммит G20 в ОсакеТереза МэйВладимир ПутинВеликобританияРоссияВ мире
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