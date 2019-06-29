Путин заявил о ежедневном вмешательстве Запада в дела России

"Идет какая-то полемика у нас в информационной сфере, мы высказываем свое мнение. А они этого не делают что ли? Да делают, конечно, постоянно. Мы же не шумим, не истерим по поводу того, что они постоянно вмешиваются в наши дела, хотя вмешательство идет в ежедневном режиме",- сказал он на пресс-конференции на полях саммита G20 в Осаке.