Путин заявил об отсутствии конкретики по встречам в "нормандском формате

"Да, будем работать, вопрос только когда. Сроки надо согласовать и в какой последовательности как-то мы будем сначала проводить консультации вдвоем-втроем, потом соберёмся вчетвером. В принципе, да, а вот по конкретике должны договориться наши помощники и министерства иностранных дел", - заявил он на пресс-конференции в Осаке.