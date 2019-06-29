Путин заявил об отсутствии конкретики по встречам в "нормандском формате

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Понимание необходимости "нормандского формата" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) по Донбассу есть, но конкретики, в том числе по встречам, нет, предстоит договориться, заявил президент России Владимир Путин.
"Да, будем работать, вопрос только когда. Сроки надо согласовать и в какой последовательности как-то мы будем сначала проводить консультации вдвоем-втроем, потом соберёмся вчетвером. В принципе, да, а вот по конкретике должны договориться наши помощники и министерства иностранных дел", - заявил он на пресс-конференции в Осаке.