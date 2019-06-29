Трамп заявил о "прекрасной дискуссии" с Путиным

"На самом деле, у нас была замечательная дискуссия, у президента Путина и меня была прекрасная дискуссия. Думаю, они (РФ) хотели бы вести торговлю с США, у них есть замечательный товар, у них замечательная земля, очень богатая земля, много нефти, много полезных ископаемых. И я могу представить, что торговля с Россией будет расти. Мы можем прекрасно (торговать). У нас очень маленькая торговля с Россией, что смешно. Могу представить, что произойдут позитивные моменты (в этом направлении)", - сказал Трамп по итогам саммита лидеров G20 в японской Осаке.