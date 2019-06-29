Трамп ответил Картеру, объяснившему его победу "помощью России"

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что экс-президент Джимми Картер неправ, когда говорит, что Трамп победил на выборах благодаря России.
"Он хороший человек, но он был ужасный президент. Все сейчас понимают, что я выиграл не из-за России или кого-либо, а только из-за самого себя ", - сказал Трамп по итогам саммита G20 в японской Осаке.
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Картер ранее заявил, что Трамп в действительности проиграл президентские выборы в 2016 году, а занять Белый дом ему помогли русские, передает издание Politico.
После президентских выборов 2016 года в США Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".