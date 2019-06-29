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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Трамп: прямых улик причастности принца Мухаммеда к убийству Хашукджи нет

Вчера, 10:33
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония. 29 июня 2019
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония. 29 июня 2019
© REUTERS / Kevin Lamarque
ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Прямых улик причастности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана к убийству журналиста Джамаля Хашукджи нет, заявил президент США Дональд Трамп.
"Никто пока не показал пальцем на будущего короля Саудовской Аравии", - заявил Трамп на пресс-конференции.
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Он напомнил, что в Саудовской Аравии к суду за убийство привлечены 13 человек.
"Я очень не рад всему этому событию. Сейчас внутри Саудовской Аравии они ведут уголовное преследование против дополнительных людей, там много что происходит", - сказал Трамп.
"Я исключительно разгневан и недоволен этим... Но насколько я знаю, будут обвинены еще люди", - сказал Трамп.
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Саммит G20 в ОсакеДжамаль ХашукджиГибель журналиста Джамаля ХашукджиДональд ТрампСаудовская АравияСШАВ мире
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