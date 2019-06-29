Трамп: прямых улик причастности принца Мухаммеда к убийству Хашукджи нет

Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония. 29 июня 2019

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Прямых улик причастности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана к убийству журналиста Джамаля Хашукджи нет, заявил президент США Дональд Трамп.

"Никто пока не показал пальцем на будущего короля Саудовской Аравии", - заявил Трамп на пресс-конференции.

Он напомнил, что в Саудовской Аравии к суду за убийство привлечены 13 человек.

"Я очень не рад всему этому событию. Сейчас внутри Саудовской Аравии они ведут уголовное преследование против дополнительных людей, там много что происходит", - сказал Трамп.