Путин ответил на вопрос о перспективе новых санкций США против России

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о перспективе новых санкций со стороны США, заявил, что то, как выстраивать отношения с Россией - это прерогатива американской стороны, но Москва точно не будет ни о чем просить Вашингтон, хотя некоторые договоренности есть.

"Понятия не имею, это не наше дело, это дело американской стороны, как выстраивать отношения с Россией", - ответил Путин на итоговой пресс-конференции в ответ на вопрос о перспективах новых санкций со стороны США.

"У нас есть взаимное понимание, что нужно как-то выходить из той ситуации, которая сложилась до сих пор, также, как и с нашими коллегами и партнерами из Великобритании. Это ненормальная ситуация. Ее просто надо как-то исправлять, найти в себе силы перевернуть страницу и идти дальше, смотреть вперед. Также и в отношениях с США ", - добавил он.