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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Путин ответил на вопрос о перспективе новых санкций США против России

Вчера, 10:31
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин перед встречей с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке.29 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин перед встречей с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином на полях саммита Группы двадцати в Осаке.29 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о перспективе новых санкций со стороны США, заявил, что то, как выстраивать отношения с Россией - это прерогатива американской стороны, но Москва точно не будет ни о чем просить Вашингтон, хотя некоторые договоренности есть.
"Понятия не имею, это не наше дело, это дело американской стороны, как выстраивать отношения с Россией", - ответил Путин на итоговой пресс-конференции в ответ на вопрос о перспективах новых санкций со стороны США.
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"У нас есть взаимное понимание, что нужно как-то выходить из той ситуации, которая сложилась до сих пор, также, как и с нашими коллегами и партнерами из Великобритании. Это ненормальная ситуация. Ее просто надо как-то исправлять, найти в себе силы перевернуть страницу и идти дальше, смотреть вперед. Также и в отношениях с США ", - добавил он.
Говоря о ситуации в торгово-экономических отношениях РФ и США, Путин заявил, что "мы точно ни о чем не будем просить Вашингтон, но договоренности есть".
"Мы точно не будем ни о чем просить. Нет - так нет, а если интерес есть, то мы с готовность ответим тем же самым и будем все делать для того, чтобы ситуация менялась к лучшему", - сказал российский лидер.
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