Путин рассказал о подготовке к визиту в Саудовскую Аравию

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что подготовка к его визиту в Саудовскую Аравию идет, но о повестке говорить рано.

"Что касается будущего визита (президента РФ в Саудовскую Аравию – ред.), то идет подготовка к его наполнению, поэтому пока рано говорить о тех вопросах, которые могут быть решены в ходе этого визита", - сказал Путин, отвечая на вопрос об итогах встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом в рамках G20 в Осаке.