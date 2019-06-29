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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Путин рассказал о подготовке к визиту в Саудовскую Аравию

Вчера, 10:22
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин перед встречей с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке.29 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин перед встречей с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином на полях саммита Группы двадцати в Осаке.29 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что подготовка к его визиту в Саудовскую Аравию идет, но о повестке говорить рано.
"Что касается будущего визита (президента РФ в Саудовскую Аравию – ред.), то идет подготовка к его наполнению, поэтому пока рано говорить о тех вопросах, которые могут быть решены в ходе этого визита", - сказал Путин, отвечая на вопрос об итогах встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом в рамках G20 в Осаке.
Ранее российский президент подтвердил намерение посетить Саудовскую Аравию с визитом осенью нынешнего года.
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Саммит G20 в ОсакеВладимир ПутинСаудовская АравияРоссияВ мире
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