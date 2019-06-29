Путин и Трамп обсудили российско-американские экономические отношения

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом экономические отношения РФ и США, которые сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии.

"(Обсудили - ред.) экономические наши отношения, они находятся в неудовлетворительном состоянии. Мы зафиксировали интерес американского бизнеса к развитию торгово-экономических связей с Россией", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки".

"Мы подтвердили свою готовность создать соответствующую структуру из числа представителей бизнес-сообществ, которая занялась бы изучением вопросов, связанных с дальнейшей перспективами развития торгово-экономических связей", - добавил Путин.