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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Путин и Трамп обсудили российско-американские экономические отношения

Вчера, 10:20
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
© РИА Новости / Илья Питалев
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ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом экономические отношения РФ и США, которые сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии.
"(Обсудили - ред.) экономические наши отношения, они находятся в неудовлетворительном состоянии. Мы зафиксировали интерес американского бизнеса к развитию торгово-экономических связей с Россией", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки".
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"Мы подтвердили свою готовность создать соответствующую структуру из числа представителей бизнес-сообществ, которая занялась бы изучением вопросов, связанных с дальнейшей перспективами развития торгово-экономических связей", - добавил Путин.
Путин рассказал, что обратил внимание Трампа на то, что на ПМЭФ делегация из США была одной из самых представительных, более 500 человек. "Здесь есть нам над чем подумать", - добавил Путин.
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Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампВладимир ПутинОсака (город)ЯпонияРоссияСШАСаммит G20В мире
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