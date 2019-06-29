Путин подтвердил, что обсуждал с Трампом ситуацию с украинскими моряками

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подтвердил, что тема освобождения украинских моряков поднималась на встрече с американским лидером Дональдом Трампом, но нужно дождаться вердикта суда.
"Эта тема поднималась, на обеде или в ходе нашей встречи, но, во всяком случае, президент США сделал эту тему приоритетной в ходе нашего общения на "двадцатке", - сказал Путин.
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"Мы объяснили, что там происходит, мы в общем говорили на эту тему, решения пока нет. У нас идет судебное разбирательство, нужно дождаться, будем потом это решать. Главное, чтобы это не было в рамках предвыборной кампании на Украине, чтобы такие процессы там не были связаны с внутриполитической украинской тематикой", - добавил президент России.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул тогда, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы.