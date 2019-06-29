Путин подтвердил, что обсуждал с Трампом ситуацию с украинскими моряками

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подтвердил, что тема освобождения украинских моряков поднималась на встрече с американским лидером Дональдом Трампом, но нужно дождаться вердикта суда.

"Эта тема поднималась, на обеде или в ходе нашей встречи, но, во всяком случае, президент США сделал эту тему приоритетной в ходе нашего общения на "двадцатке", - сказал Путин.

"Мы объяснили, что там происходит, мы в общем говорили на эту тему, решения пока нет. У нас идет судебное разбирательство, нужно дождаться, будем потом это решать. Главное, чтобы это не было в рамках предвыборной кампании на Украине, чтобы такие процессы там не были связаны с внутриполитической украинской тематикой", - добавил президент России.