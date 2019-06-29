Россия будет выполнять Парижское соглашение по климату в полном объеме

"Что же касается России, мы неоднократно об этом говорили, и на форуме еще раз подтвердили, согласовали это и в окончательном документе. Мы собираемся в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства, в ближайшее время мы перейдем к ратификации этих соглашений, проведем соответствующие внутригосударственные процедуры", - заявил он на пресс-конференции на полях саммита G20 в Осаке.