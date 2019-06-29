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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Россия будет выполнять Парижское соглашение по климату в полном объеме

Вчера, 10:13
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на саммите "Группы двадцати"
Президент РФ Владимир Путин на саммите Группы двадцати
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин на саммите "Группы двадцати"
ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. РФ собирается в полном объеме выполнять парижское соглашение по климату, заявил президент России Владимир Путин.
"Что же касается России, мы неоднократно об этом говорили, и на форуме еще раз подтвердили, согласовали это и в окончательном документе. Мы собираемся в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства, в ближайшее время мы перейдем к ратификации этих соглашений, проведем соответствующие внутригосударственные процедуры", - заявил он на пресс-конференции на полях саммита G20 в Осаке.
Международный арктический форум Арктика – территория диалога. День первый
9 апреля, 18:22
В ООН призвали реализовать Парижское соглашение по климату в Арктике
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