Саудовская Аравия назвала приоритет своего председательства в G20

ДОХА, 29 июн - РИА Новости. Саудовская Аравия считает приоритетами во время председательства в G20 в следующем году вопросы обеспечения продовольственной безопасности, создания инфраструктуры, получения источников энергии и воды, а также инвестиций в человеческие ресурсы, заявил в субботу наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман на завершительном заседании работы группы G20 в Японии.

Он напомнил, что королевство станет председателем G20 в декабре этого года. "Мы все несем ответственность за то, чтобы работать вместе и сотрудничать с нашими партнерами в мире, чтобы создать среду, в которой мир процветает, чтобы увеличить масштаб и эффективность инвестиций в навыки будущего", - сказал бен Сальман.

"Обеспечение продовольственной безопасности, создание инфраструктуры, получение источников энергии и воды, инвестиции в человеческие ресурсы станут объектами нашего внимания в следующем году", - добавил он.