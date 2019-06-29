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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Саудовская Аравия назвала приоритет своего председательства в G20

Вчера, 10:13
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкНаследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд на саммите глав делегаций государств – участников "Группы двадцати". 28 июня 2019
Наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд на саммите глав делегаций государств – участников Группы двадцати. 28 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ДОХА, 29 июн - РИА Новости. Саудовская Аравия считает приоритетами во время председательства в G20 в следующем году вопросы обеспечения продовольственной безопасности, создания инфраструктуры, получения источников энергии и воды, а также инвестиций в человеческие ресурсы, заявил в субботу наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман на завершительном заседании работы группы G20 в Японии.
Он напомнил, что королевство станет председателем G20 в декабре этого года. "Мы все несем ответственность за то, чтобы работать вместе и сотрудничать с нашими партнерами в мире, чтобы создать среду, в которой мир процветает, чтобы увеличить масштаб и эффективность инвестиций в навыки будущего", - сказал бен Сальман.
Вчера, 09:35
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"Обеспечение продовольственной безопасности, создание инфраструктуры, получение источников энергии и воды, инвестиции в человеческие ресурсы станут объектами нашего внимания в следующем году", - добавил он.
Наследный принц отметил, что Эр-Рияд собирается взаимодействовать с другими членами G20 в преодолении вызовов в экологии и политике, чтобы решить поставленные задачи.
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Саммит G20 в ОсакеМухаммед бен СальманБольшая двадцаткаСаудовская АравияВ мире
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