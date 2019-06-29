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РИА Новости

Трамп заявил о благоприятном ответе КНДР по поводу возможной встречи

Вчера, 10:00
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ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен, что встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном, но получил "благоприятный" ответ на этот счет.
"Насколько я понимаю, мы можем встретиться с председателем Ким Чен Ыном ... Мы поедем в демилитаризованную зону завтра", - заявил Трамп на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке.
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"Не могу вам сказать точно, но они ответили очень благоприятно", - сказал Трамп.
Ранее в субботу Трамп написал, что готов встретиться с Ким Чен Ыном на границе с Южной Кореей, заявив, что "если председатель КНДР Ким (Чен Ын) сочтет нужным", он встретится с ним на границе — в демилитаризованной зоне — "чтобы пожать ему руку и поздороваться". Позже журналисты уточнили у американского президента, было ли это предложение согласовано с северокорейской стороной. На это Трамп сказал, что его запись была "пробным шаром", так как он даже не знает, находится ли Ким Чен Ын в Северной Корее, но если лидер КНДР "там, то мы увидимся на пару минут".
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Дональд ТрампКНДРСШАВ мире
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