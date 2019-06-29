Трамп пообещал в тайваньском вопросе придерживаться принципа "одного Китая"

ПЕКИН, 29 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в субботу пообещал продолжить придерживаться принципа "одного Китая", говорится в распространенном Центральным телевидением КНР заявлении по итогам переговоров.
Отмечается, что Си Цзиньпин на встрече изложил принципиальную позицию китайского правительства по тайваньскому вопросу.
"Я серьезно отношусь к озабоченности китайской стороны тайваньским вопросом, США продолжат придерживаться принципа "одного Китая", - заявил Трамп на встрече на полях саммита G20 в Осаке.
МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях США и КНР. Пекин ревностно относится к отношениям других стран с Тайванем, который считает своей территорией. Власти КНР неоднократно выражали протест США из-за поставок острову оружия.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.