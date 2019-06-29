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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Трамп пообещал в тайваньском вопросе придерживаться принципа "одного Китая"

Вчера, 09:49
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕКИН, 29 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в субботу пообещал продолжить придерживаться принципа "одного Китая", говорится в распространенном Центральным телевидением КНР заявлении по итогам переговоров.
Отмечается, что Си Цзиньпин на встрече изложил принципиальную позицию китайского правительства по тайваньскому вопросу.
"Я серьезно отношусь к озабоченности китайской стороны тайваньским вопросом, США продолжат придерживаться принципа "одного Китая", - заявил Трамп на встрече на полях саммита G20 в Осаке.
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МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях США и КНР. Пекин ревностно относится к отношениям других стран с Тайванем, который считает своей территорией. Власти КНР неоднократно выражали протест США из-за поставок острову оружия.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампСи ЦзиньпинТайваньКитайСШАВ мире
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