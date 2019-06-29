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РИА Новости

В столичном регионе за сутки выпало более половины месячной нормы осадков

Вчера, 09:38
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© РИА Новости / Максим БлиновПешеходы идут по Крымскому мосту во время дождя в Москве
Пешеходы идут по Крымскому мосту во время дождя в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Пешеходы идут по Крымскому мосту во время дождя в Москве
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Более половины месячной нормы осадков выпало в столичном регионе за последние сутки, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В столичном регионе за прошедшие сутки выпало более половины месячной нормы осадков, в Москве - 36% от месячной нормы, а в Подмосковье - 53%", - сказал Тишковец.
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По его словам, в столице выпало 27 миллиметров осадков, а по области - до 40 миллиметров при норме 75 миллиметров. Тишковец также отметил, что в субботу дожди продолжатся, но ожидается, что выпадет не более 5 миллиметров осадков.
Ранее специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал РИА Новости, что сильные дожди в Москве сохранятся до вечера субботы, в воскресенье возможны лишь кратковременные дожди, с начала июля в столицу вернется летнее тепло.
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