В столичном регионе за сутки выпало более половины месячной нормы осадков

Пешеходы идут по Крымскому мосту во время дождя в Москве

Пешеходы идут по Крымскому мосту во время дождя в Москве

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Более половины месячной нормы осадков выпало в столичном регионе за последние сутки, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В столичном регионе за прошедшие сутки выпало более половины месячной нормы осадков, в Москве - 36% от месячной нормы, а в Подмосковье - 53%", - сказал Тишковец.

По его словам, в столице выпало 27 миллиметров осадков, а по области - до 40 миллиметров при норме 75 миллиметров. Тишковец также отметил, что в субботу дожди продолжатся, но ожидается, что выпадет не более 5 миллиметров осадков.