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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Путин предложил Эр-Рияду обсудить сотрудничество на энергорынке

Вчера, 09:35
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ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил наследному принцу, министру обороны Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману обсудить дальнейшее сотрудничество на мировом энергетическом рынке, отметил, что ситуация на нем развивается успешно, в том числе благодаря усилиям Эр-Рияда.
"Рад возможности обменяться с вами соображениями о том, как мы будем строить нашу совместную работу на мировых энергетических рынках", - сказал Путин в ходе встречи с наследным принцем на полях саммита G20 в Осаке.
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встреч. 5 октября 2017
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Путин подчеркнул, что накануне уже начал обсуждение интересующих Москву и Эр-Рияд вопросов с саудовским кронпринцем в рамках мероприятий "двадцатки".
Как подчеркнул президент РФ, "эта работа (по стабилизации ситуации на энергетическом рынке - ред.) в значительной степени благодаря вашим настойчивым усилиям развивается и приносит свои положительные результаты".
"Рад встрече и возможности поговорить по всем этим проблемам", - сказал Путин.
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Саммит G20 в ОсакеМухаммед бен СальманВладимир ПутинЭкономика
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