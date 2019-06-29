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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Трамп: США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения с Китаем

Вчера, 09:10
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© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
© AP Photo / Susan Walsh
ПЕКИН, 29 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения, сообщает Центральное телевидение Китая.
Встреча лидеров двух стран, которая продлилась 80 минут, прошла на полях саммита G20 в Осаке.
"Американская сторона готова вместе с китайской стороной достичь соглашения, приемлемого для обеих сторон, которое будет иметь историческое значение", - заявил Трамп, слова которого приводит телеканал.
США и Китай в июле и в сентябре прошлого года ввели взаимные повышенные таможенные пошлины на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
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Однако уже в мае нынешнего года США повысили пошлины на китайский экспорт объемом в 200 миллиардов долларов, объяснив это нарушением Китаем своих обязательств. Пошлины на китайские товары были повышены с 10% до 25% 10 мая, а президент США также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США объемом в 60 миллиардов долларов.
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Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампСи ЦзиньпинКитайСШАВ мире
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