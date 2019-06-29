Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-29T08:53Z
https://ria.ru/20190629/1556037719.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155603/65/1556036504_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4864382d9db3453e981bd92781a0163c.jpg
РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Пекин назвал условие продолжения торговых переговоров с США

Вчера, 08:53
1445
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке
ПЕКИН, 29 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Дональду Трампу на встрече в субботу, что Китай готов продолжать торговые переговоры с США, но только на условиях равноправия и взаимного уважения, говорится в заявлении по итогам переговоров, распространенном Центральным телевидением КНР.
"Китайская сторона со всей искренностью готова продолжать переговоры с США, чтобы урегулировать имеющиеся разногласия, но переговоры должны вестись при условии равноправия и взаимного уважения", - заявил Си Цзиньпин на встрече на "полях" саммита G20 в Осаке.
Торговые войны США
9 августа 2018, 16:10
Торговые войны СШАВ начале 2018 года Дональд Трамп под предлогом необходимости защитить интересы американского бизнеса объявил о введении дополнительных пошлин и повышенных тарифов на ряд иностранных товаров. Подробнее о том, как отреагировали на эти действия торговые партнеры США, – в инфографике Ria.ru.
1930001
Обсудить 1
Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампСи ЦзиньпинКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке
Эксперт прокомментировал встречу Трампа и Си Цзиньпина
РИА
Новости
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
США не будут вводить новые пошлины на китайские товары
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Трамп: США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения с Китаем
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал слова Порошенко о встрече Путина и Трампа
Лента
новостей
Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Си Цзиньпин заявил Трампу, что Китай будет отстаивать свои интересы
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати
Путин отреагировал на возражения Элтона Джона
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Путин подсказал потерявшейся Меркель
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Трамп назвал Путина "прекрасным парнем"
Митингующие в центре Тбилиси, Грузия. 29 июня 2019
В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие
В Узбекистане аттракцион развалился во время движения
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Осаке, Япония. 29 июня 2019
Трамп прокомментировал слова Путина о либерализме
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Си Цзиньпин призвал Трампа проявлять гибкость с КНДР
Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард
Лагард назвала главную угрозу для мировой экономики
Президент Бразилии Жаир Болсонару на саммите Группы двадцати
Болсонару отменил встречу с Си Цзиньпином из-за опоздания делегации Китая
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11Южная Корея может принять участие в проекте "Миллиметрон", рассказали в РАН
03:07Чемезов назначил гендиректора нового холдинга "Ростеха"
03:00КНДР не пойдет на денуклеаризацию для ослабления санкций, считают в Сеуле
02:58В Магнитогорске загорелась городская ярмарка
02:43На месте пожара в двухэтажном доме в центре Москвы работают 103 спасателя
02:39Арабская коалиция сбила второй беспилотник, запущенный хуситами
02:36Уровень воды в иркутском городе Тулун понизился почти до 13 метров
02:31СМИ: в Ираке несколько протестующих пострадали при столкновениях с полицией
02:24На Украине назвали последствия ассоциации с ЕС
01:54В центре Москвы загорелся двухэтажный дом
01:24"Звездные войны" продолжатся без Дейзи Ридли
01:16Минсельхоз оценил ущерб сельскому хозяйству от паводка в Иркутской области
01:06В драке на нефтяном месторождении в Казахстане пострадали тридцать рабочих
00:50Япония официально покидает Международную китобойную комиссию
00:45Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
00:41В Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка
00:33Росгидромет заявил о "напряженном" прогнозе в Тулунском районе Приангарья
00:31Темникова прокомментировала сообщения о ее "романе" с Серябкиной
00:23В Минэнерго оценили риски от паводка в Приангарье для работы Братской ГЭС
00:17Арабская коалиция сбила беспилотник хуситов
Лента новостейМолния