Пекин назвал условие продолжения торговых переговоров с США

ПЕКИН, 29 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Дональду Трампу на встрече в субботу, что Китай готов продолжать торговые переговоры с США, но только на условиях равноправия и взаимного уважения, говорится в заявлении по итогам переговоров, распространенном Центральным телевидением КНР.
"Китайская сторона со всей искренностью готова продолжать переговоры с США, чтобы урегулировать имеющиеся разногласия, но переговоры должны вестись при условии равноправия и взаимного уважения", - заявил Си Цзиньпин на встрече на "полях" саммита G20 в Осаке.
9 августа 2018, 16:10Торговые войны СШАВ начале 2018 года Дональд Трамп под предлогом необходимости защитить интересы американского бизнеса объявил о введении дополнительных пошлин и повышенных тарифов на ряд иностранных товаров. Подробнее о том, как отреагировали на эти действия торговые партнеры США, – в инфографике Ria.ru.