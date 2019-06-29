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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Си Цзиньпин призвал Трампа проявлять гибкость с КНДР

Вчера, 08:50
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© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
ПЕКИН, 29 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в беседе с президентом США Дональдом Трампом призвал Вашингтон и Пхеньян проявлять гибкость в переговорах, сообщает Центральное телевидение Китая.
Встреча лидеров Китая и США на полях саммита G20 в Осаке длилась 80 минут.
"Китайская сторона поддерживает диалог между лидерами США и КНДР, надеется на то, что обе стороны смогут проявить гибкость, будут идти навстречу друг другу, как можно скорее возобновят диалог и найдут способ решения взаимных озабоченностей", - заявил Си Цзиньпин.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Вчера, 07:50
Китай и США договорились возобновить торговые переговоры, сообщают СМИ
Он заявил о готовности китайской стороны играть конструктивную роль в этом вопросе.
Трамп в свою очередь отметил, что высоко ценит важную роль, которую играет Китай в решении проблемы Корейского полуострова, и выразил готовность поддерживать контакт с Пекином.
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Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампСи ЦзиньпинКитайСШАСаммит G20В мире
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