Си Цзиньпин призвал Трампа проявлять гибкость с КНДР

ПЕКИН, 29 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в беседе с президентом США Дональдом Трампом призвал Вашингтон и Пхеньян проявлять гибкость в переговорах, сообщает Центральное телевидение Китая.
Встреча лидеров Китая и США на полях саммита G20 в Осаке длилась 80 минут.
"Китайская сторона поддерживает диалог между лидерами США и КНДР, надеется на то, что обе стороны смогут проявить гибкость, будут идти навстречу друг другу, как можно скорее возобновят диалог и найдут способ решения взаимных озабоченностей", - заявил Си Цзиньпин.
Он заявил о готовности китайской стороны играть конструктивную роль в этом вопросе.
Трамп в свою очередь отметил, что высоко ценит важную роль, которую играет Китай в решении проблемы Корейского полуострова, и выразил готовность поддерживать контакт с Пекином.