Си Цзиньпин призвал Трампа проявлять гибкость с КНДР

"Китайская сторона поддерживает диалог между лидерами США и КНДР, надеется на то, что обе стороны смогут проявить гибкость, будут идти навстречу друг другу, как можно скорее возобновят диалог и найдут способ решения взаимных озабоченностей", - заявил Си Цзиньпин.