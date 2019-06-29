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РИА Новости

В ДРК число погибших из-за вируса Эболы превысило 1550 человек

Вчера, 08:27
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Число погибших из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго с июля прошлого года достигло 1553 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
Ранее сообщалось о 1506 погибших.
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"Ситуация на пятницу, 28 июня 2019 года: всего 2297 случаев (заражения) - 2203 подтвержденных и 94 возможных, 1553 погибших и 641 вылеченный", - говорится в сообщении министерства в сети микроблогов Twitter.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.
Нынешняя вспышка Эболы в ДРК началась в конце июля 2018 года.
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Демократическая Республика КонгоВ мире
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