В ДРК число погибших из-за вируса Эболы превысило 1550 человек

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Число погибших из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго с июля прошлого года достигло 1553 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.