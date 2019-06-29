Трамп рассказал о поиске решения проблемы оборонных поставок Турции

Лучше, чем пряник. США предложили Турции "сыр" подешевле Решили в Вашингтоне все-таки попробовать по-хорошему. Если Эрдогана не получается сломить по поводу С-400, то вдруг удастся его купить, подумал "мировой жандарм". Технология подкупа уже отработана.