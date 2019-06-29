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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Трамп рассказал о поиске решения проблемы оборонных поставок Турции

Вчера, 07:43
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп на саммите "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент США Дональд Трамп на саммите Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп на саммите "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. США ищут "различные" варианты решения проблемы оборонных поставок Турции, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Мы рассматриваем различные варианты", - сказал Трамп.
Лучше, чем пряник. США предложили Турции сыр подешевле
20 июня, 17:46
Лучше, чем пряник. США предложили Турции "сыр" подешевлеРешили в Вашингтоне все-таки попробовать по-хорошему. Если Эрдогана не получается сломить по поводу С-400, то вдруг удастся его купить, подумал "мировой жандарм". Технология подкупа уже отработана.
Ранее США заявляли, что Турция не получит американские военные самолеты F-35, если будет покупать российские ЗРК С-400. Турция неоднократно заявляла, что намерена приобрести С-400, несмотря на угрозы США. Первые комплексы должны поступить Анкаре уже в июле.
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Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампС-400 «Триумф»Большая двадцаткаF-35ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияСШАБезопасность
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