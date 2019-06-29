Трамп рассказал о поиске решения проблемы оборонных поставок Турции

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. США ищут "различные" варианты решения проблемы оборонных поставок Турции, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Мы рассматриваем различные варианты", - сказал Трамп.
Ранее США заявляли, что Турция не получит американские военные самолеты F-35, если будет покупать российские ЗРК С-400. Турция неоднократно заявляла, что намерена приобрести С-400, несмотря на угрозы США. Первые комплексы должны поступить Анкаре уже в июле.