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РИА Новости

Во Владимирской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме

Вчера, 06:47
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Взрыв газа с последующим возгоранием произошел в жилом доме в городе Ковров Владимирской области, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщается на сайте областного СУСК России.
"По первоначальным данным следствия, сегодня в 00:08 в дежурную службу МЧС поступило сообщение о пожаре в одной из квартир третьего подъезда пятиэтажного дома № 1/2 по улице Зои Космодемьянской города Коврова", — говорится в сообщении.
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В квартире находился взрослый мужчина с родителями. В результате произошедшего погиб глава семьи, его супруга и сын получили серьезные травмы, им оказывается медицинская помощь. Кроме того, с тяжелыми травмами госпитализирована пожилая соседка с первого этажа, пострадавшая в результате волны от хлопка. Количество и данные о пострадавших уточняются.
"В качестве основной версии случившегося рассматриваются неадекватные действия сына погибшего мужчины, который накануне выписался из специализированной клиники", — отметили в ведомстве.
В СУСК рассказали, что в ходе осмотра на кухне квартиры, где произошел пожар, установлено, что в месте подводки газа к плите и водонагревательной колонке вырваны соединительные шланги. В ведомстве отметили, что это и послужило причиной утечки и скопления паров газа в помещении.
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