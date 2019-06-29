Во Владимирской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Взрыв газа с последующим возгоранием произошел в жилом доме в городе Ковров Владимирской области, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщается на Взрыв газа с последующим возгоранием произошел в жилом доме в городе Ковров Владимирской области, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщается на сайте областного СУСК России.

"По первоначальным данным следствия, сегодня в 00:08 в дежурную службу МЧС поступило сообщение о пожаре в одной из квартир третьего подъезда пятиэтажного дома № 1/2 по улице Зои Космодемьянской города Коврова", — говорится в сообщении.

В квартире находился взрослый мужчина с родителями. В результате произошедшего погиб глава семьи, его супруга и сын получили серьезные травмы, им оказывается медицинская помощь. Кроме того, с тяжелыми травмами госпитализирована пожилая соседка с первого этажа, пострадавшая в результате волны от хлопка. Количество и данные о пострадавших уточняются.

"В качестве основной версии случившегося рассматриваются неадекватные действия сына погибшего мужчины, который накануне выписался из специализированной клиники", — отметили в ведомстве.