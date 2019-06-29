Иванка Трамп призвала страны G20 активнее вовлекать женщин в экономику

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Дочь президента США и общественный деятель Иванка Трамп призвала страны G20 активизировать шаги по привлечению женщин к экономическим процессам в мире.

По её словам, более активное подключение женщин к экономике - вопрос не только социальной справедливости, но и "разумной экономической и оборонной политики".

"Исследования показывают, что государства с более активным участием женщин в трудовой деятельности с меньшей вероятностью будут использовать инструменты насилия для решения международных конфликтов", - сказала Иванка Трамп на специальном заседании о возможностях для женщин на полях саммита "двадцатки".

Она сказала, что женщины в более чем 100 странах мира не обладают такими же правами, как мужчины. "Все страны, в том числа США, могут сделать больше (для улучшения ситуации с привлечением женщин в экономику)", - сказала дочь президента.

Среди участников мероприятия был наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман. В его стране серьезно ограничены права женщин, но наследник продвигает программу реформ по модернизации общества, в ее рамках, в частности, отменили запрет на вождение для женщин. При этом женщинам в Саудовской Аравии по-прежнему запрещено самостоятельно открывать банковский счёт, выезжать за границу, получать образование и делать плановые медицинские операции без согласия мужчины-опекуна (муж или отец).