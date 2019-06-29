Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-29T06:11Z
https://ria.ru/20190629/1556036377.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149815/03/1498150306_0:0:2501:1407_1036x0_80_0_0_3a6d8a72530af10aa3536b5e71544b57.jpg
РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Иванка Трамп призвала страны G20 активнее вовлекать женщин в экономику

Вчера, 06:11
1121
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкИванка Трамп. Архивное фото
Иванка Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Иванка Трамп. Архивное фото
ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Дочь президента США и общественный деятель Иванка Трамп призвала страны G20 активизировать шаги по привлечению женщин к экономическим процессам в мире.
По её словам, более активное подключение женщин к экономике - вопрос не только социальной справедливости, но и "разумной экономической и оборонной политики".
"Исследования показывают, что государства с более активным участием женщин в трудовой деятельности с меньшей вероятностью будут использовать инструменты насилия для решения международных конфликтов", - сказала Иванка Трамп на специальном заседании о возможностях для женщин на полях саммита "двадцатки".
Она сказала, что женщины в более чем 100 странах мира не обладают такими же правами, как мужчины. "Все страны, в том числа США, могут сделать больше (для улучшения ситуации с привлечением женщин в экономику)", - сказала дочь президента.
Женщины в торговом центр King of Prussia Mall в США
30 декабря 2018, 12:00
Юбилей гендерного равенства. Читай по губам: как оскорбиться, не напрягаясьКогда-то женщины на Западе боролись за свои права, а теперь, похоже, борются с их помощью. Достаточно обвинить оппонента в сексизме – и мало тому не покажется.
Среди участников мероприятия был наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман. В его стране серьезно ограничены права женщин, но наследник продвигает программу реформ по модернизации общества, в ее рамках, в частности, отменили запрет на вождение для женщин. При этом женщинам в Саудовской Аравии по-прежнему запрещено самостоятельно открывать банковский счёт, выезжать за границу, получать образование и делать плановые медицинские операции без согласия мужчины-опекуна (муж или отец).
Президент России Владимир Путин на заседании не присутствовал, он проводил переговоры с турецким коллегой.
Валентина Матвиенко. Архивное фото
20 сентября 2018, 14:37
Матвиенко прокомментировала ситуацию с гендерным равноправием в мире
3510212
Обсудить 3
Саммит G20 в ОсакеИванка ТрампБольшая двадцаткаСШАЭкономика
Рекомендуем
Иванка Трамп. Архивное фото
Иванка Трамп выступила на мероприятии на полях саммита G20 в Осаке
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи на полях Группы двадцати. 29 июня 2019
Меркель на встрече с Путиным выглядела бодро
Президент США Дональд Трамп на саммите Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Трамп заявил о готовности США к "честной" торговой сделке с Китаем
Глава МИД Украины Павел Климкин
Депутат Рады заявил, что Климкин позорит украинскую дипломатию
Лента
новостей
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Мадуро анонсировал скорый приход в Венесуэлу технологий 5G
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи на полях саммита Группы двадцати. 29 июня 2019
Путин проводит встречу с Меркель на полях саммита G20
В Узбекистане аттракцион развалился во время движения
Президент США Дональд Трамп на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Трамп спросил у президента Южной Кореи, видел ли тот его последний твит
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке
Эксперт прокомментировал встречу Трампа и Си Цзиньпина
Британский певец Элтон Джон. Архивное фото
Элтон Джон усмотрел лицемерие в словах Путина о ЛГБТ-сообществе
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Группы двадцати. 29 июня 2019
Путин предложил президенту Турции расширить инвестиционное сотрудничество
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области. Архивное фото
Эксперт прокомментировал отзыв заявки Nord Stream 2 на маршрут в Дании
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Архивное фото
Президент Мексики направил послание в адрес саммита G20
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Оператор "Северного потока — 2" отозвал заявку на один маршрут в Дании
Президент РФ Владимир Путин во время интервью журналистам газеты Financial Times. 27 июня 2019
Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20На Аляске самолет врезался в гору
03:11Южная Корея может принять участие в проекте "Миллиметрон", рассказали в РАН
03:07Чемезов назначил гендиректора нового холдинга "Ростеха"
03:00КНДР не пойдет на денуклеаризацию для ослабления санкций, считают в Сеуле
02:58В Магнитогорске загорелась городская ярмарка
02:43На месте пожара в двухэтажном доме в центре Москвы работают 103 спасателя
02:39Арабская коалиция сбила второй беспилотник, запущенный хуситами
02:36Уровень воды в иркутском городе Тулун понизился почти до 13 метров
02:31СМИ: в Ираке несколько протестующих пострадали при столкновениях с полицией
02:24На Украине назвали последствия ассоциации с ЕС
01:54В центре Москвы загорелся двухэтажный дом
01:24"Звездные войны" продолжатся без Дейзи Ридли
01:16Минсельхоз оценил ущерб сельскому хозяйству от паводка в Иркутской области
01:06В драке на нефтяном месторождении в Казахстане пострадали тридцать рабочих
00:50Япония официально покидает Международную китобойную комиссию
00:45Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
00:41В Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка
00:33Росгидромет заявил о "напряженном" прогнозе в Тулунском районе Приангарья
00:31Темникова прокомментировала сообщения о ее "романе" с Серябкиной
00:23В Минэнерго оценили риски от паводка в Приангарье для работы Братской ГЭС
Лента новостейМолния