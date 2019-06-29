Главы МИД Китая и Франции провели на саммите G20 встречу с генсеком ООН

ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел КНР Ван И, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудили борьбу с климатическими изменениями на трехсторонней встрече в японской Осаке, где проходит саммит G20.

"Мы только что завершили очень успешную трехстороннюю встречу по изменению климата… Мы провели искренние и глубокие переговоры по борьбе с изменением климата и достигли еще большего взаимопонимания", - заявил Ван И журналистам.

Министр также призвал все страны "в полной мере выполнять обязательства по Парижскому соглашению".

Генсек ООН, выступая по итогам встречи, отметил ухудшение экологической обстановки в мире, подчеркнув, что желание политиков бороться с климатическими изменениями ослабевает.

"Мы сталкиваемся с другой сложной ситуацией. Мы видим, что на местах дела идут хуже, чем ожидалось. Посмотрите на недавнюю волну жары в Европе, засухи, штормы, на все, что происходит в мире... Политическая воля угасает", - сказал Гутерреш.

Глава ООН, в частности, отметил, что недавняя конференция по изменению климата в Бонне "не увенчалась успехом".

"Это (снижение глобальной температуры - ред.) требует значительного увеличения амбиций", - добавил Гутерреш.