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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Главы МИД Китая и Франции провели на саммите G20 встречу с генсеком ООН

Вчера, 04:43
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ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел КНР Ван И, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудили борьбу с климатическими изменениями на трехсторонней встрече в японской Осаке, где проходит саммит G20.
"Мы только что завершили очень успешную трехстороннюю встречу по изменению климата… Мы провели искренние и глубокие переговоры по борьбе с изменением климата и достигли еще большего взаимопонимания", - заявил Ван И журналистам.
Министр также призвал все страны "в полной мере выполнять обязательства по Парижскому соглашению".
Генсек ООН, выступая по итогам встречи, отметил ухудшение экологической обстановки в мире, подчеркнув, что желание политиков бороться с климатическими изменениями ослабевает.
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"Мы сталкиваемся с другой сложной ситуацией. Мы видим, что на местах дела идут хуже, чем ожидалось. Посмотрите на недавнюю волну жары в Европе, засухи, штормы, на все, что происходит в мире... Политическая воля угасает", - сказал Гутерреш.
Глава ООН, в частности, отметил, что недавняя конференция по изменению климата в Бонне "не увенчалась успехом".
"Это (снижение глобальной температуры - ред.) требует значительного увеличения амбиций", - добавил Гутерреш.
В свою очередь глава МИД Франции отметил, что в рамках подготовки Конференции ООН по изменению климата, которая пройдет в Китае, КНР и Франция продолжат тесное сотрудничество по климатическим вопросам.
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Вчера, 01:38
"Группа двадцати" (G20)
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Саммит G20 в ОсакеАнтониу ГутеррешЖан-Ив Ле ДрианВан И (политик)Большая двадцаткаФранцияКитайООНВ мире
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