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РИА Новости

Минюст рассказал о правилах съемки членами ОНК условий содержания в СИЗО

Вчера, 03:43
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН России в следственном изоляторе. Архивное фото
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Члены общественных наблюдательных комиссии (ОНК) могут снимать условия содержания в колониях и СИЗО, используя технические средства учреждения или иногда свои собственные, но забрать могут только те материалы, на которых зафиксированы нарушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста России.
"Кино-, фото- и видеосъемка в местах принудительного содержания членами ОНК осуществляются с использованием технических средств, состоящих на балансе учреждения уголовно-исполнительной системы. В случае отсутствия данных средств или выявления их неисправности кино-, фото- и видеосъемка осуществляются с использованием технических средств членов ОНК", - говорится в сообщении министерства.
Полученные материалы затем рассматривают совместно сотрудники колонии или изолятора и члены ОНК, и если установлено нарушение прав подозреваемых, обвиняемых или осужденных, копии записей отдают ОНК, сообщил Минюст.
Администрация учреждения должна два года хранить оригиналы отснятых наблюдателями материалов.
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Закон, предоставивший членам общественных наблюдательных комиссий право вести фото- и видеосъемку для фиксации возможных нарушений прав подозреваемых и обвиняемых в местах содержания под стражей был принят в июле 2018 года. Приказ пенитенциарной службы, определившей порядок съемки был выпушен в 2019 году.
В феврале президент России Владимир Путин по итогам заседания совета по правам человека поручил Минюсту и Общественной палате России разработать меры повышения эффективности общественного контроля за правами человека в местах принудительного содержания. Доклад было поручено представить до 1 июля. В Минюсте РИА Новости сообщили, что "соответствующий доклад президенту России будет представлен в установленный срок".
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