Минюст рассказал о правилах съемки членами ОНК условий содержания в СИЗО

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Члены общественных наблюдательных комиссии (ОНК) могут снимать условия содержания в колониях и СИЗО, используя технические средства учреждения или иногда свои собственные, но забрать могут только те материалы, на которых зафиксированы нарушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста России.

"Кино-, фото- и видеосъемка в местах принудительного содержания членами ОНК осуществляются с использованием технических средств, состоящих на балансе учреждения уголовно-исполнительной системы. В случае отсутствия данных средств или выявления их неисправности кино-, фото- и видеосъемка осуществляются с использованием технических средств членов ОНК", - говорится в сообщении министерства.

Полученные материалы затем рассматривают совместно сотрудники колонии или изолятора и члены ОНК, и если установлено нарушение прав подозреваемых, обвиняемых или осужденных, копии записей отдают ОНК, сообщил Минюст.

Администрация учреждения должна два года хранить оригиналы отснятых наблюдателями материалов.

Закон, предоставивший членам общественных наблюдательных комиссий право вести фото- и видеосъемку для фиксации возможных нарушений прав подозреваемых и обвиняемых в местах содержания под стражей был принят в июле 2018 года. Приказ пенитенциарной службы, определившей порядок съемки был выпушен в 2019 году.