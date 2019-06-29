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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Трамп похвалил наследного принца Саудовской Аравии за борьбу с терроризмом

Вчера, 03:29
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© REUTERS / KIM KYUNG-HOONПрезидент США разговаривает с наследным принцем Саудовской Аравии на саммите G20 в Осаке. 28 июня 2019
Президент США разговаривает с наследным принцем Саудовской Аравии на саммите G20 в Осаке. 28 июня 2019
© REUTERS / KIM KYUNG-HOON
Президент США разговаривает с наследным принцем Саудовской Аравии на саммите G20 в Осаке. 28 июня 2019
ОСАКА (Япония), 29 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп похвалил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана за борьбу с терроризмом.
"Вы проделали впечатляющую работу (в борьбе с терроризмом)", - сказал Трамп на открытии двусторонней встречи с принцем на полях саммита "большой двадцатки".
"Долгое время были вопросы, спонсируют ли Саудовская Аравия и другие страны терроризм... были приложены усилия для достижения обратного. Все эти деньги, которые шли группировкам, которые нам не нравится — это нехорошо. Вы это прекратили", - сказал Трамп принцу.
"Я очень это ценю. Мы внимательно за этим следили. Мы внимательно это изучали — вы это действительно остановили", - добавил Трамп.
Консульство Саудовской Аравии в Стамбуле
20 октября 2018, 08:00
России нашли замену на рынке мирового зла
Трамп не ответил на вопросы журналистов о том, будет ли он поднимать на встрече тему убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.
Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.
Власти Саудовской Аравии неоднократно заявляли, что проводят собственное расследование, а также отрицают международное расследование этого дела и привлечение к нему других стран. Саудовская Аравия ранее признала, что журналиста убили во время ссоры в консульстве его сотрудники. В связи с расследованием власти задержали 11 человек, для пяти из них прокуратура потребовала смертной казни. Саудовская Аравия отказалась выдать Турции подозреваемых в этом преступлении для проведения расследования.
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
23 ноября 2018, 08:44
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Саммит G20 в ОсакеДжамаль ХашукджиГибель журналиста Джамаля ХашукджиМухаммед бен СальманДональд ТрампБольшая двадцаткаСаудовская АравияСШАВ мире
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