Мадуро анонсировал скорый приход в Венесуэлу технологий 5G

МЕХИКО, 29 июн – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал в пятницу скорый приход в страну телекоммуникационных технологий 5G при помощи Китая.

"Очень скоро мы начнем установку в экспериментальной форме линии 5G. В Венесуэлу приходит технология 5G при помощи стратегического и всеобъемлющего сотрудничества Китая и Венесуэлы", - завил Мадуро в эфире гостелевидения.