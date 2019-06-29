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РИА Новости

Мадуро анонсировал скорый приход в Венесуэлу технологий 5G

02:37
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МЕХИКО, 29 июн – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал в пятницу скорый приход в страну телекоммуникационных технологий 5G при помощи Китая.
"Очень скоро мы начнем установку в экспериментальной форме линии 5G. В Венесуэлу приходит технология 5G при помощи стратегического и всеобъемлющего сотрудничества Китая и Венесуэлы", - завил Мадуро в эфире гостелевидения.
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Он также пообещал и дальше развивать военно-техническое сотрудничество с Китаем и анонсировал скорый запуск на орбиту, с китайской помощью, третьего венесуэльского спутника "Гуайкайпуро".
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5GНиколас МадуроКитайВенесуэлаТехнологииЭкономика
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02:44Во Франции спасатели тушат природные пожары, вызванные рекордной жарой
02:37Мадуро анонсировал скорый приход в Венесуэлу технологий 5G
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